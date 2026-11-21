Атака дронов / Фото Getty Images (иллюстративное)
В ночь на 22 ноября Россия продолжает терор Украины с помощью ударных дронов. В нескольких областях объявлена воздушная тревога.
О направлении движения вражеских целей и угрозе для отдельных населенных пунктов сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент об угрозе с воздуха.
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Полтавская область: реактивный БПЛА в Семеновке
Реактивный БПЛА в Марганце в Днепропетровской области с северо-востока
Запорожье: Реактивный БПЛА на город с запада
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Чабанов/Киева с юга.
Реактивные БПЛА в Полтавской области, курс на Новые Санжары
Киевская область: Реактивный БПЛА на Обухов с юга.
Сумская область: ударный БПЛА на Сумы с севера
Реактивный БПЛА на юге Запорожской области ️ курсом на Малокатериновку
Кривой Рог: Реактивные БПЛА в направлении города с востока
Реактивный БПЛА в направлении населенного пункта Каменское с юга в Днепропетровской области.
Киевская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Ржищева/Кагарлика.
УАБы в Донецкую и Днепропетровскую области
Черниговская область: реактивный БПЛА в направлении Куликовки и Нежина с севера.
Черкасская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Канева.
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