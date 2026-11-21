Атака дронів / Фото Getty Images (ілюстративне)
У ніч проти 22 листопада Росія продовжує терор України ударними дронами. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.
Про напрямок руху ворожих цілей та загрозу для окремих населених пунктів пишуть Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент про повітряну загрозу.
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Реактивний БпЛА на Марганець на Дніпропетровщині з північного сходу
Запоріжжя: Реактивний БпЛА на місто з заходу
Реактивний БпЛА курсом на Чабани/Київ з півдня.
Реактивні БпЛА на Полтавщині, курс Нові Санжари
Київщина: Реактивний БпЛА на Обухів з півдня.
Сумщина: ударний БпЛА на Суми з півночі
Реактивний БпЛА на півдні Запорізької області ️ курсом на Малокатеринівку
Кривий Ріг: Реактивні БпЛА в напрямку міста зі сходу
Реактивний БпЛА в напрямку н.п.Кам'янське з півдня на Дніпропетровщині.
Київщина: Реактивний БпЛА курсом на Ржищів/Кагарлик.
КАБи на Донеччину та Дніпропетровщину
Чернігівщина: реактивний БпЛА на Куликівку, Ніжин з півночі.
Черкащина: Реактивний БпЛА курсом на Канів.
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