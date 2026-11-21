Про напрямок руху ворожих цілей та загрозу для окремих населених пунктів пишуть Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент про повітряну загрозу.

Adv

популярні відео

Де пролітають ворожі БпЛА?

У яких областях лунає тривога: дивіться на карті

Доповнюємо новину...