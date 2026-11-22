Во время беседы в эфире 24 Канала гость прокомментировал слухи о возможных договоренностях по аналогии со 5-й статьей НАТО без присутствия войск Альянса в Украине. По его словам, агрессор рассматривает любые уступки исключительно как проявление слабости и сразу же усиливает шантаж.

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Ловушка территориальных уступок

Эксперт убежден, что отказ от территорий в обмен на призрачные заверения станет роковой ошибкой, поскольку Кремль никогда не соблюдает взятые на себя обязательства.

Как только мы проглотим эту штуку в отношении территориальных уступок, Путин будет выдвигать новые условия относительно этих так называемых гарантий. Оказанная услуга уже не оплачивается. То, что ты пообещал, тебя заставят выполнять, а Путина никто останавливать не будет– подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что Конституция Украины четко гарантирует суверенитет и неделимость границ. Из-за этого ни один чиновник или политическая сила не имеют права торговать государственной землей или судьбами миллионов украинцев, находящихся под временной оккупацией.

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Политолог комментирует слухи о "гарантиях безопасности" Путина: видео

Слабость позиций Кремля на фронте

Политолог отметил, что поведение главы России совершенно не соответствует реальному положению дел на линии соприкосновения. Диктатор пытается вести себя как триумфатор, однако российская армия несет колоссальные потери во время длительных штурмов даже небольших сел.

Путин не может взять Купянск или Малую Токмачку, но пытается диктовать повестку дня всему миру. Путин проигрывает, у него колоссальные потери. Не в таких условиях диктовать условия и говорить о гарантиях. Условия должны выдвигаться не Путину, а мы должны выдвигать условия ему– подытожил аналитик.

Ранее эксперт также подчеркивал, что " никакого передела мира " за спиной Украины не состоится, поскольку Москва существенно ослабла и стремительно теряет субъектность.