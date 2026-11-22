Під час розмови в ефірі 24 Каналу гість прокоментував чутки про ймовірні домовленості за аналогом 5-ї статті НАТО без присутності військ Альянсу в Україні. За його словами, агресор розглядає будь-які поступки виключно як прояв слабкості й одразу посилює шантаж.

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Пастка територіальних поступок

Експерт переконаний, що відмова від територій в обмін на примарні запевнення стане фатальною помилкою, оскільки Кремль ніколи не дотримується взятих на себе зобов'язань.

Як тільки ми ковтаємо цю річ стосовно територіальних поступок, Путін буде висувати нові умови стосовно цих так званих гарантій. Послуга, що надана, вже не оплачується. Ті речі, які ти пообіцяв, тебе змусять виконувати, а Путіна ніхто зупиняти не буде– підкреслив експерт.

Він також нагадав, що Конституція України чітко гарантує суверенітет та неподільність кордонів. Через це жоден посадовець чи політична сила не мають права торгувати державною землею або долями мільйонів українців, які перебувають під тимчасовою окупацією.

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Політолог коментує чутки про "гарантії безпеки" Путіна: відео

Слабкість позицій Кремля на фронті

Політолог зауважив, що поведінка очільника Росії зовсім не відповідає реальному стану справ на лінії зіткнення. Диктатор намагається поводитися як тріумфатор, проте російське військо несе колосальні втрати під час тривалих штурмів навіть невеликих сіл.

Путін не може взяти Куп'янськ чи Малу Токмачку, але намагається диктувати порядок денний усьому світу. Путін програє, у нього колосальні втрати. Не в таких умовах диктувати умови й говорити про гарантії. Умови мають висуватися не Путіну, а умови маємо висувати ми йому– підсумував аналітик.

Раніше експерт також наголошував, що ніякого переділу світу за спиною України не відбудеться, оскільки Москва суттєво ослабла та стрімко втрачає суб'єктність.