Часть источников связывала это событие с ударом дрона по судну, тогда как другие заявляли о взрыве склада боеприпасов непосредственно на причале порта. Аналитики "Милитарный" рассказали , что известно о "Меркурии".

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Путь от Балтийского моря до ливийского порта

Благодаря обнародованным видеозаписям очевидцев удалось идентифицировать судно, на котором взорвался боекомплект. Им оказался многоцелевой корвет проекта 20380 типа "Стерегущий", а сила взрыва почти наверняка уничтожила судно.

Отмечается, что российский корабль зашел в порт Бенгази за несколько дней до происшествия. Формально этот корвет принадлежит Черноморскому флоту России, однако из-за войны россияне вынуждены были перебазировать его на арктические базы Северного флота.

Корвет "Меркурий" был заложен в феврале 2015 года на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге под первоначальным названием "Ретивый". В состав Военно-морского флота России судно официально передали 11 мая 2023 года, а церемония поднятия флага состоялась в Балтийске через два дня после ввода в эксплуатацию.

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Технические возможности и ударное вооружение

По данным издания, корабли проекта 20380 предназначены для действий в дальней морской зоне, борьбы с надводными целями, подводными лодками и огневой поддержки высадки морского десанта. Головной корабль этой серии был передан Балтийскому флоту еще в 2008 году.

Водоизмещение корвета составляет 2200 тонн, длина достигает 104,5 метра, а экипаж насчитывает 100 человек. Судно способно развивать скорость до 27 узлов.

Корабль может быть оснащен 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190, двумя установками АК-630М, восемью противокорабельными ракетами Х-35, 12 пусковыми установками для зенитных ракет комплекса 9М96 и торпедными аппаратами. Авиационное крыло корвета включает противолодочный вертолет Ка-27ПЛ и беспилотник "Орлан-10".

К слову, у берегов Ливии появились спутниковые снимки корвета, на которых виден сильный пожар на борту судна.