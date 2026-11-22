Частина джерел пов'язувала подію з ударом дрона по судну, тоді як інші заявляли про детонацію складу боєприпасів безпосередньо на причалі порту. Аналітики Militarnyi розповіли, що відомо про "Меркурій".

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Шлях від Балтійського моря до лівійського порту

Завдяки оприлюдненим відеозаписам очевидців вдалося ідентифікувати судно, на якому здетонував боєкомплект. Ним виявився багатоцільовий корвет проєкту 20380 типу "Стерегущий", а сила детонації майже напевно знищила судно.

Зазначається. що російський корабель зайшов у порт Бенгазі за кілька днів до події. Формально цей корвет належить до Чорноморського флоту Росії, однак через війну росіяни змушені були перебазувати його на арктичні бази Північного флоту.

Корвет "Меркурій" заклали у лютому 2015 року на суднобудівному заводі "Північна верф" у Санкт-Петербурзі під первинною назвою "Ретивий". До складу Військово-морського флоту Росії судно офіційно передали 11 травня 2023 року, а церемонія підняття прапора відбулася в Балтійську через два дні після введення в експлуатацію.

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Технічні можливості та ударне озброєння

За даними видання, кораблі проєкту 20380 призначені для дій у дальній морській зоні, боротьби з надводними цілями, підводними човнами та вогневої підтримки висадки морського десанту. Головний корабель цієї серії передали Балтійському флоту ще у 2008 році.

Водотоннажність корвета становить 2200 тонн, довжина сягає 104,5 метра, а екіпаж налічує 100 осіб. Судно здатне розвивати швидкість до 27 вузлів.

Корабель може бути оснащений 100-міліметровою артилерійською установкою А-190, двома установками АК-630М, вісьмома протикорабельними ракетами Х-35, 12 пусковими для зенітних ракет комплексу 9М96 та торпедними апаратами. Авіаційне крило корвета включає протичовновий вертоліт Ка-27ПЛ і безпілотник "Орлан-10".

До слова, з'явилися супутникові знімки корвета біля берегів Лівії, на яких видно сильну пожежу на борту судна.