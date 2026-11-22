У мережі публікують супутникові знімки, на яких видно російський корабель, охоплений полум'ям.

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Який вигляд має корвет "Меркурій" після атаки?

На поширених кадрах можна побачити, що на кораблі виникла масштабна пожежа.

"Меркурій" у вогні / Фото з мережі

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Як повідомляє Libya Observer, вибухи сталися на складах боєприпасів. Незадовго до цього над військовою базою пролетів літак. Джерела, близькі до головнокомандувача Лівійської національної армії Халіфи Хафтара, стверджують, що він завдав удару по складах.

Водночас пов'язані з Хафтаром лівійські ЗМІ пишуть, що вибухи сталися випадково, а не внаслідок авіаудару.

За даними спеціалізованого видання Naval News, під час вибухів загорівся російський корвет "Меркурій". Пожежа, ймовірно, майже повністю знищила корабель.

Він формально входить до складу Чорноморського флоту Росії, але останніми роками перебував у Середземному морі. До порту Бенгазі корвет прибув за кілька днів до вибухів.

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Уряд Східної Лівії підтвердив знищення російського корабля. Попередньо, причиною назвали атаку безпілотника. За інформацією уряду, "Меркурій" прямував до Росії, але зупинився в Бенгазі, щоб поповнити запаси пального та продовольства. Про загиблих або поранених наразі не повідомляли.

Лівійська влада засудила напад, однак не стала називати можливих винуватців. Там також запевнили, що склади та портова інфраструктура не постраждали.

Зауважимо, що російські військові кораблі використовують військово-морські бази на території Лівії, які контролює Лівійська національна армія.