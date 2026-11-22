В ливийском порту сгорел российский корвет / Planet Labs
В ночь на воскресенье, 22 ноября, на военно-морской базе в порту ливийского города Бенгази прогремела серия мощных взрывов. В результате был уничтожен российский военный корвет "Меркурий".
В сети публикуются спутниковые снимки, на которых видно российский корабль, охваченный пламенем.
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Как выглядит корвет "Меркурий" после атаки?
На распространенных кадрах видно, что на корабле возник крупный пожар.
"Меркурий" в огне / Фото из сети
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Как сообщает Libya Observer, взрывы произошли на складах боеприпасов. Незадолго до этого над военной базой пролетел самолет. Источники, близкие к главнокомандующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару, утверждают, что он нанес удар по складам.
В то же время связанные с Хафтаром ливийские СМИ пишут, что взрывы произошли случайно, а не в результате авиаудара.
По данным специализированного издания Naval News, во время взрывов загорелся российский корвет "Меркурий". Пожар, вероятно, почти полностью уничтожил корабль.
Он формально входит в состав Черноморского флота России, но в последние годы находился в Средиземном море. В порт Бенгази корвет прибыл за несколько дней до взрывов.
Правительство Восточной Ливии подтвердило уничтожение российского корабля. Предварительно причиной назвали атаку беспилотника. По информации правительства, "Меркурий" направлялся в Россию, но остановился в Бенгази, чтобы пополнить запасы топлива и продовольствия. О погибших или раненых пока не сообщалось.
Ливийские власти осудили нападение, однако не стали называть возможных виновников. Там также заверили, что склады и портовая инфраструктура не пострадали.
Отметим, что российские военные корабли используют военно-морские базы на территории Ливии, которые контролирует Ливийская национальная армия.
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