Об инциденте сообщает Naval News.

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Что известно о взрыве на российском корабле в Ливии?

По информации Naval News, после мощного взрыва корвет охватил пожар. Судно, предварительно идентифицированное как "Меркурий" проекта 20380, могло получить критические повреждения.

Как горел российский корвет: смотрите видео

В то же время пока неизвестно, затонул ли корабль у причала или остался на плаву, но был сильно поврежден огнем.

Российский корабль в огне: смотрите видео

Мониторинговые ресурсы предполагают, что судно могло подвергнуться атаке беспилотников. В сети также распространяются видео, на которых, судя по сообщениям, в районе Бенгази пытались перехватить неустановленную воздушную цель. Однако причина детонации и возможная причастность Украины официально не подтверждены.

Как пытались сбить воздушную цель: смотрите видео

Горящий российский корабль: смотрите видео

Что известно о российском корвете "Меркурий"?

"Меркурий" – российский корвет проекта 20380 класса "Стерегущий". По данным Naval News, корабль формально относится к Черноморскому флоту, но из-за войны в Черном море в настоящее время использовался с баз Северного флота.

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Издание пишет, что корвет сопровождал конвой судов, связанных с российской логистикой и перевозкой грузов. Обстоятельства пребывания корабля в Бенгази и характер грузов судов, которые он сопровождал, пока подробно не уточняются.

Местонахождение корвета во время атаки / Фото Exilenova+

Naval News также напоминает о повреждении однотипного корабля "Бойкий" в июне 2026 года в результате атаки украинских беспилотников в Кронштадте. Тогда на корабле произошла мощная детонация и пожар, повредивший надстройку.

Напомним, Украина продолжает наносить удары по российским кораблям даже в отдаленных акваториях. В частности, Силы обороны нанесли удар по ракетному кораблю "Наро-Фоминск" в Балтийском море, а военный эксперт объяснил, какие возможности имеет Украина для атак на Балтийский флот России