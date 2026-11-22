Российский военный корабль "Меркурий" / Фото Exilenova+
В ливийском порту Бенгази произошла мощная детонация на борту российского военного корабля, который, по всей видимости, является корветом проекта 20380 "Меркурий". Судно охватило пламя, а причиной взрыва могла стать атака беспилотников, однако официального подтверждения этой версии пока нет.
Об инциденте сообщает Naval News.
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Что известно о взрыве на российском корабле в Ливии?
По информации Naval News, после мощного взрыва корвет охватил пожар. Судно, предварительно идентифицированное как "Меркурий" проекта 20380, могло получить критические повреждения.
Как горел российский корвет: смотрите видео
В то же время пока неизвестно, затонул ли корабль у причала или остался на плаву, но был сильно поврежден огнем.
Российский корабль в огне: смотрите видео
Мониторинговые ресурсы предполагают, что судно могло подвергнуться атаке беспилотников. В сети также распространяются видео, на которых, судя по сообщениям, в районе Бенгази пытались перехватить неустановленную воздушную цель. Однако причина детонации и возможная причастность Украины официально не подтверждены.
Как пытались сбить воздушную цель: смотрите видео
Горящий российский корабль: смотрите видео
Что известно о российском корвете "Меркурий"?
"Меркурий" – российский корвет проекта 20380 класса "Стерегущий". По данным Naval News, корабль формально относится к Черноморскому флоту, но из-за войны в Черном море в настоящее время использовался с баз Северного флота.
Издание пишет, что корвет сопровождал конвой судов, связанных с российской логистикой и перевозкой грузов. Обстоятельства пребывания корабля в Бенгази и характер грузов судов, которые он сопровождал, пока подробно не уточняются.
Местонахождение корвета во время атаки / Фото Exilenova+
Naval News также напоминает о повреждении однотипного корабля "Бойкий" в июне 2026 года в результате атаки украинских беспилотников в Кронштадте. Тогда на корабле произошла мощная детонация и пожар, повредивший надстройку.
Напомним, Украина продолжает наносить удары по российским кораблям даже в отдаленных акваториях. В частности, Силы обороны нанесли удар по ракетному кораблю "Наро-Фоминск" в Балтийском море, а военный эксперт объяснил, какие возможности имеет Украина для атак на Балтийский флот России
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