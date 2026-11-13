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Корабль уже поражен: эксперт оценил перспективы атак на Балтийский флот России

Петр Синеокий
Способна ли Украина наносить удары по Балтийскому флоту РФ

Способна ли Украина наносить удары по Балтийскому флоту РФ

Силы обороны на днях нанесли удар по ракетному кораблю "Наро-Фоминск" в Балтийском море. Украина располагает возможностями для ослабления российского флота в этом регионе.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко. Понятно, что Силы обороны не могут использовать морские дроны для нанесения ударов в Балтийском море. Однако атаки БпЛА вполне возможны.

 
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Заставит Россию быть осторожнее

Как напомнил Рыженко, до полномасштабной войны Россия ежедневно выводила в Черное море по 50 кораблей в разные точки. После появления морских дронов враг загнал их в Новороссийск и прикрыл многослойной защитой.

В то же время в Балтийском море Россия продолжает действовать нагло и демонстративно. В частности, российские фрегаты и десантные корабли привлекаются к сопровождению танкеров так называемого теневого флота через местные проливы. Несмотря на это, украинские дроны заставляют врага действовать осторожнее.

Мы можем ослаблять Балтийский флот России, который несет охрану ключевых портов Усть-Луга и Приморска. Расстояние от портов до флота сравнительно невелико– отметил Рыженко.

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Способна ли Украина наносить удары по российскому флоту: смотрите видео 24 Канала

Помимо Балтийского региона, крайне уязвимым для ударов остается Баренцево море. Ударные беспилотники могут доставить значительные проблемы врагу, ведь в этом районе базируются подводные лодки, входящие в состав стратегических ядерных сил России.

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