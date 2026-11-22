Как сообщил Тимур Ткаченко в Telegram, на месте попадания вражеского снаряда сотрудники экстренных служб незамедлительно приступили к эвакуации жильцов поврежденного высотного здания.

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Что происходит на месте атаки?

Помимо жилого дома, ударная волна повредила помещение расположенного поблизости магазина.

Помощь людям на месте оказывают подразделения ГСЧС, психологи и бригады скорой медицинской помощи.

Данные о пострадавших или погибших в настоящее время уточняются.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали, что 15 ноября Оккупанты уже наносили удары по Вышгородскому району Киевской области. Тогда загорелись складские помещения местного предприятия, а пожилой мужчина получил ранения.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, недавно вражеский беспилотник поразил пятиэтажный жилой дом в Харьковской области, где огонь охватил верхние этажи, а 11 человек получили ранения.