Враг совершил атаку на Вышгородский район Киевской области / ГСЧС, иллюстративное изображение
В ночь на 22 ноября российский беспилотник поразил пятиэтажный дом в Вышгородском районе Киевской области. В результате удара вспыхнул пожар, а квартиры с первого по пятый этаж были разрушены.
Как сообщил Тимур Ткаченко в Telegram, на месте попадания вражеского снаряда сотрудники экстренных служб незамедлительно приступили к эвакуации жильцов поврежденного высотного здания.
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Что происходит на месте атаки?
Помимо жилого дома, ударная волна повредила помещение расположенного поблизости магазина.
Помощь людям на месте оказывают подразделения ГСЧС, психологи и бригады скорой медицинской помощи.
Данные о пострадавших или погибших в настоящее время уточняются.
Что было известно ранее?
Напомним, ранее мы писали, что 15 ноября Оккупанты уже наносили удары по Вышгородскому району Киевской области. Тогда загорелись складские помещения местного предприятия, а пожилой мужчина получил ранения.
Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, недавно вражеский беспилотник поразил пятиэтажный жилой дом в Харьковской области, где огонь охватил верхние этажи, а 11 человек получили ранения.
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