Как сообщили в ГСЧС Харьковской области, после удара вражеского беспилотника в жилом доме вспыхнул пожар площадью 250 квадратных метров. Пламя полностью охватило квартиры на четвертом и пятом этажах, а также перекинулось на часть технического этажа.

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Повреждения гражданской инфраструктуры

Взрывная волна и обломки нанесли ущерб не только атакованному зданию. Повреждены соседние многоэтажные дома, частные дома, дачные постройки и припаркованные легковые автомобили.

На месте происшествия развернулись спасательные работы. К ликвидации последствий атаки привлекли кинологов, саперов, психологов ГСЧС, а также офицеров-спасателей общины и пожарных местной пожарной команды.

Последствия атаки: смотрите фото ГСЧС

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Спасатели показали кадры из подвергшегося атаке Харькова: смотрите видео

Систематические атаки на регион

Напомним, ранее мы писали, что российские оккупанты нанесли удар с помощью беспилотника вблизи остановки транспорта в Харькове, в результате чего ранения получили пять человек.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, в ночь на 20 ноября вражеские дроны нанесли удар по медицинскому комплексу в Шевченковском районе Харькова, где пострадали четыре человека.