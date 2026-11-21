Россияне нанесли удар по многоэтажному дому в Харьковской области / ГСЧС
Российские войска провели атаку с помощью ударного беспилотника по пятиэтажному жилому дому в поселке Солоницывка в Харьковской области. В результате попадания пострадали 11 человек, в том числе двое детей.
Как сообщили в ГСЧС Харьковской области, после удара вражеского беспилотника в жилом доме вспыхнул пожар площадью 250 квадратных метров. Пламя полностью охватило квартиры на четвертом и пятом этажах, а также перекинулось на часть технического этажа.
Повреждения гражданской инфраструктуры
Взрывная волна и обломки нанесли ущерб не только атакованному зданию. Повреждены соседние многоэтажные дома, частные дома, дачные постройки и припаркованные легковые автомобили.
На месте происшествия развернулись спасательные работы. К ликвидации последствий атаки привлекли кинологов, саперов, психологов ГСЧС, а также офицеров-спасателей общины и пожарных местной пожарной команды.
Последствия атаки: смотрите фото ГСЧС
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Спасатели показали кадры из подвергшегося атаке Харькова: смотрите видео
Систематические атаки на регион
Напомним, ранее мы писали, что российские оккупанты нанесли удар с помощью беспилотника вблизи остановки транспорта в Харькове, в результате чего ранения получили пять человек.
Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, в ночь на 20 ноября вражеские дроны нанесли удар по медицинскому комплексу в Шевченковском районе Харькова, где пострадали четыре человека.
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