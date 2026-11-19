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Вечером 19 ноября российские войска провели атаку на Харьков с помощью боевого беспилотника. Удар пришелся на Салтовский район города, где пострадали люди.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
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Что известно об ударе по Харькову 19 ноября?
По словам Игоря Терехова, российский беспилотник попал вблизи остановки общественного транспорта в Салтовском районе. В результате атаки были повреждены магазины.
Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако впоследствии их число начало расти.
По состоянию на 18:19 известно о пяти пострадавших. Как уточнил Олег Синегубов, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Осмотр места вражеского удара продолжается. Информация о последствиях атаки уточняется.
Каковы последствия предыдущих атак на Харьковскую область?
Вечером 18 ноября российские беспилотники попали в девятиэтажный дом в Чугуеве. В результате атаки пострадали два человека, еще пятерых спасли с верхних этажей дома. Также повреждены два автомобиля.
15 ноября россияне нанесли повторный удар по Харькову. После первой атаки на Киевский район оккупанты направили FPV-дрон на спасателей, прибывших на место.
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