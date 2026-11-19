Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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Что известно об ударе по Харькову 19 ноября?

По словам Игоря Терехова, российский беспилотник попал вблизи остановки общественного транспорта в Салтовском районе. В результате атаки были повреждены магазины.

Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако впоследствии их число начало расти.

По состоянию на 18:19 известно о пяти пострадавших. Как уточнил Олег Синегубов, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Осмотр места вражеского удара продолжается. Информация о последствиях атаки уточняется.

Каковы последствия предыдущих атак на Харьковскую область?

Вечером 18 ноября российские беспилотники попали в девятиэтажный дом в Чугуеве. В результате атаки пострадали два человека, еще пятерых спасли с верхних этажей дома. Также повреждены два автомобиля.

15 ноября россияне нанесли повторный удар по Харькову. После первой атаки на Киевский район оккупанты направили FPV-дрон на спасателей, прибывших на место.