Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Що відомо про удар по Харкову 19 листопада?

За словами Ігоря Терехова, російський безпілотник влучив поблизу зупинки громадського транспорту в Салтівському районі. Внаслідок атаки пошкоджено магазини.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, однак згодом їхня кількість почала зростати.

Станом на 18:19 відомо про п'ятьох постраждалих. Як уточнив Олег Синєгубов, усім надають необхідну медичну допомогу.

Обстеження місця ворожого удару триває. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Які наслідки попередніх атак на Харківщину?

Увечері 18 листопада російські безпілотники влучили у дев'ятиповерхівку в Чугуєві. Внаслідок атаки постраждали двоє людей, ще п'ятьох врятували з верхніх поверхів будинку. Також пошкоджено два автомобілі.

15 листопада росіяни завдали повторного удару по Харкову. Після першої атаки на Київський район окупанти спрямували FPV-дрон на рятувальників, які прибули на місце.