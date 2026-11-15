Росіяни завдали повторного удару по Харкову: під атакою опинилися рятувальники

Про це повідомляє ДСНС.

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Що відомо про повторний удар по Харкову?

Вранці 15 листопада росіяни атакували Київський район Харкова безпілотником. На місце прибули рятувальники, щоб допомогти після ворожого удару.

Однак під час їхньої роботи російські військові завдали повторного удару FPV-дроном. Унаслідок атаки пошкоджено пожежний автомобіль.

Наслідки атаки / ДСНС

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На щастя, рятувальники не постраждали. На момент повторної атаки вони перебували в укритті.

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Нагадаємо, 15 листопада російські війська атакували Кропивницький ударним безпілотником. Ворожий дрон влучив у приватний житловий будинок. Унаслідок атаки постраждали троє людей, одного з них госпіталізували.

За уточненими даними голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, двоє поранених перебувають у важкому стані, ще один – у стані середньої тяжкості. Також пошкоджено приватний будинок, дві господарські споруди та два автомобілі.

Перед ударом Повітряні сили попереджали про рух реактивного безпілотника в напрямку Кропивницького. Повітряну тривогу в області оголосили близько 9:40. На момент повідомлення інформацію про наслідки атаки уточнювали.