У Кропивницькому ворожий дрон влучив у житловий будинок

Дрон поцілив по житловому будинку у Кропивницькому / Shutterstock (ілюстративне)
Російські війська продовжують тероризувати Україну ударними безпілотниками. Під ударом 15 листопада опинився, зокрема, Кропивницький.
Там дрон поцілив по житловому будинку. Про це повідомили в ОВА.
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Що відомо про атаку?
Насамперед зазначимо, що близько 9:40 районами Кіровоградщини почала ширитися повітряна тривога. Загрозу оголосили й для Кропивницького району.
У Повітряних силах попереджали про рух реактивного БпЛА в напрямку Кропивницького. Пізніше з'явилася інформація про те, що в місті дрон влучив у житловий будинок.
Станом на момент публікації відомо, що деталі з'ясовуються. При цьому, атака триває. Перебувайте в безпечних місцях!
Де ще фіксували наслідки обстрілів ворога?
Увечері 14 листопада російська армія атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. Унаслідок ударів поранення дістали шестеро людей, зокрема маленька дитина. Також у місті пошкоджені багатоповерхівки та десятки автомобілів.
Уранці 15 листопада у Києві було чути вибухи. У цей час над територією Київської області фіксували рух російських реактивних безпілотників.
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