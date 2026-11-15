У Кропивницькому ворожий дрон влучив у житловий будинок

Там дрон поцілив по житловому будинку. Про це повідомили в ОВА.

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Що відомо про атаку?

Насамперед зазначимо, що близько 9:40 районами Кіровоградщини почала ширитися повітряна тривога. Загрозу оголосили й для Кропивницького району.

У Повітряних силах попереджали про рух реактивного БпЛА в напрямку Кропивницького. Пізніше з'явилася інформація про те, що в місті дрон влучив у житловий будинок.

Станом на момент публікації відомо, що деталі з'ясовуються. При цьому, атака триває. Перебувайте в безпечних місцях!

Де ще фіксували наслідки обстрілів ворога?

Увечері 14 листопада російська армія атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. Унаслідок ударів поранення дістали шестеро людей, зокрема маленька дитина. Також у місті пошкоджені багатоповерхівки та десятки автомобілів.

Уранці 15 листопада у Києві було чути вибухи. У цей час над територією Київської області фіксували рух російських реактивних безпілотників.