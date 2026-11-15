Россияне нанесли повторный удар по Харькову: под атаку попали спасатели

Об этом сообщает ГСЧС.

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Что известно о повторном ударе по Харькову?

Утром 15 ноября россияне провели атаку на Киевский район Харькова беспилотником. На место прибыли спасатели, чтобы оказать помощь после вражеского удара.

Однако во время их работы российские военные нанесли повторный удар с помощью FPV-дрона. В результате атаки был поврежден пожарный автомобиль.

Последствия атаки / ГСЧС

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К счастью, спасатели не пострадали. На момент повторной атаки они находились в укрытии.

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Напомним, 15 ноября российские войска атаковали Кропивницкий ударным беспилотником. Вражеский дрон попал в частный жилой дом. В результате атаки пострадали три человека, одного из них госпитализировали.

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По уточненным данным главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича, двое раненых находятся в тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней тяжести. Также поврежден частный дом, два хозяйственных постройки и два автомобиля.

Перед ударом Воздушные силы предупреждали о движении реактивного беспилотника в направлении Кропивницкого. Воздушную тревогу в области объявили около 9:40. На момент сообщения информацию о последствиях атаки уточняли.