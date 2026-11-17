Атака на Україну / Getty Images
Армія країни-терористки продовжує безперервний терор безпілотниками. Повітряні сили попереджали про небезпеку низку регіонів.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
Куди летять російські цілі?
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У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Реактивний БпЛА курсом на Дніпро.
КАБи на Харківщину.
Реактивний БпЛА з Вінниччини – на Хмельниччину
Козятин
Реактивний БпЛА з Київщини в напрямку Вінниччини (Погребище)
Вишгород.
Реактивний БпЛА через Велику Димерку у напрямку Києва.
КАБи на Дніпропетровщину.
Реактивний БпЛА на Миколаїв з півдня.
Реактивний БпЛА через Бровари у напрямку Києва.
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