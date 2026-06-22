Новини Харкова
Надзвичайні події
Життя Харкова
Обстріли Харкова
укр
укр
рус
кабінет
Новини Харкова
Російські дрони атакували Харків і Дніпро: спалахнули пожежі, є поранені
11 липня
Росія продовжує тероризувати Харківщину дронами: серед поранених дівчата 14 та 19 років
8 липня
Здійснює подвійний удар: у прокуратурі розкрили, якою зброєю Росія атакувала Харків
відео
Врятувалися дивом: харків'яни розповіли, що пережили після страшного удару по багатоповерхівці
відео
Історична сенсація: які міста могли стати столицею та назавжди змінити мапу України
Харків обстріляли балістикою: є загиблі, кількість постраждалих знову збільшилася
Зона покриття 5G від Київстар у Харкові зросла втричі і охопила майже весь центр міста
Росія вдарила по Харкову: зросла кількість постраждалих
7 липня
Росія атакувала Харків: багато поранених, одна людина загинула
6 липня
Росія вдарила дроном по АЗС у Харкові
5 липня
Поспішали на фотосесію перед випускним: унаслідок удару по Харкову загинули іноземні студентки
Ворог продовжує терор Харкова: пошкоджено автозаправку, зросла кількість постраждалих
4 липня
Російський реактивний "Шахед" влучив біля ТЦ у Харкові: спалахнула пожежа
3 липня
У 10-річної дівчинки опіки 70% тіла: Росія дронами знищила два будинки у Лозовій
відео
Учителям у цьому місті України платять удвічі більшу надбавку
2 липня
Кремль це дуже дратує: 3 цілі, яких хоче досягти Росія ударами по Києву
відео
1 липня
Росія масовано атакувала Харків КАБами: загинув 15-річний хлопець, 32 людини поранені
відео
29 червня
Загинула студентка, яка тільки отримала диплом: наслідки жахливого удару КАБами по Харкову
Більше новин
8 лип
21:08
Здійснює подвійний удар: у прокуратурі розкрили, якою зброєю Росія атакувала Харків
Росія 8 липня 2026 року завдала удару по житловому будинку в Харкові новітнім авіаційним боєприпасом. Внаслідок атаки загинули люди, понад 40 мешканців отримали поранення, серед них є діти.
8 лип
12:23
Зона покриття 5G від Київстар у Харкові зросла втричі і охопила майже весь центр міста
3 лип
16:51
Уже залетів глибше у місто: FPV-дрон на оптоволокні атакував багатоповерхівку у Харкові
Всі головні новини
Публікації
Здійснює подвійний удар: у прокуратурі розкрили, якою зброєю Росія атакувала Харків
Загинула студентка, яка тільки отримала диплом: наслідки жахливого удару КАБами по Харкову
Російський БпЛА влучив у будинок у Харкові
Сигнали тривожні: росіяни експериментують, атакуючи Харків FPV-дронами на оптоволокні
Один загинув, інший – поранений: у Харкові напали на військовослужбовців ТЦК
Ворог вдарив по Харкову: є влучання біля багатоповерхівки та постраждала
Головна
Новини
Погода
Шортс
Кабінет
Будь ласка, увімкніть JavaScript щоб продовжити користуватися сайтом.