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8 лип
21:08

Здійснює подвійний удар: у прокуратурі розкрили, якою зброєю Росія атакувала Харків

Росія 8 липня 2026 року завдала удару по житловому будинку в Харкові новітнім авіаційним боєприпасом. Внаслідок атаки загинули люди, понад 40 мешканців отримали поранення, серед них є діти.
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