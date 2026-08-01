Про чергову ворожу атаку розповів генеральний директор видавництва Віктор Круглов.

Які наслідки удару?

За його словами, внаслідок влучання на видавництві спалахнули підручники. Минулось без загиблих.

Пожежа на складі з книжками: дивіться відео

Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, російський дрон поцілив у складську будівлю видавництва в Шевченківському районі Харкова. Внаслідок цього одна людина постраждала.

На місці прильоту вирує пожежа, її ліквідують пожежники.