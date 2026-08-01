Об очередной вражеской атаке рассказал генеральный директор издательства Виктор Круглов.
Каковы последствия удара?
По его словам, в результате попадания на издательстве загорелись учебники. Жертв нет, однако один человек пропал без вести.
1 августа российские оккупанты нанесли удар по книгоиздательской отрасли Украины. В результате атаки на издательстве "Ранок" в Харькове вспыхнул пожар.
Об очередной вражеской атаке рассказал генеральный директор издательства Виктор Круглов.
По его словам, в результате попадания на издательстве загорелись учебники. Жертв нет, однако один человек пропал без вести.