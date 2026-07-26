Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала о деталях этого удара россиян . Также она сообщила, куда еще 26 июля попал противник в Харькове.

Было целенаправленное попадание

Враг в 9 утра ударил по Слободскому району малой ракетой-дроном, которая является новым типом вооружения – "Бандеролью". Попадание произошло в частный дом.

На видео, где зафиксирован момент, когда летела эта ракета, видно, что ущерба не было – это целенаправленное попадание по частному сектору. В результате удара два дома уничтожены до основания и еще около двух десятков серьезно повреждены,

– объяснила корреспондентка.

Но главное, что в воскресенье утром в этом доме были люди и, к сожалению, 40-летняя женщина погибла. Ее 10-летний сын получил ранение – у него взрывные травмы и его госпитализировали. Также еще несколько человек находятся в больнице с ранениями. В общей сложности, по предварительной информации, 12 человек обратились к медикам либо с ранениями, либо с острой реакцией на стресс к врачам.

Обратите внимание! По состоянию на 16:00 в результате удара 16 пострадавших, среди них - двое детей.

Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, семья, в которой погибла женщина, переехала из Купянской общины около года назад. Люди искали безопасность и спасение, но, к сожалению, произошла трагедия.

В чем опасность нового вооружения россиян?

Также харьковский городской голова объяснил особенности нового очень опасного оружия врага.

Это было попадание "Бандероли" – нового типа оружия, которое использует Россия против мирного населения Харькова. Это вражеское средство очень сложно сбивать, ведь у него достаточно большая скорость – предварительно примерно 650 километров в час. Кроме того, она летит на очень низких высотах, и ее тяжело ее находить. Но сегодня отрабатываем вместе с военными варианты, чтобы найти возможности сбивать ее,

– подчеркнул Терехов.

В то же время, это не первый удар "Бандеролью" по Харькову. Раньше были попадания в частный сектор в другом районе, в верхние этажи пятиэтажек и также по гражданским складам. К сожалению, в результате каждой атаки этим оружием были погибшие, ведь у "Бандероли" очень мощная взрывная сила.

Кроме того, в результате этой атаки получила ранение овчарка, которая жила в пострадавшей семье. Собака получила тяжелые осколочные ранения. Сейчас хирурги-ветеринары из Центра обращения с животными, куда полицейские доставили овчарку, борются за ее маленькую жизнь.

Смертельный удар "Бандеролью" по Харькову: смотрите видео

Также 26 июля враг еще нанес удары по Харькову. В частности, произошло попадание беспилотника тоже по Слободскому району.

Еще раньше FPV-дроном, предварительно на оптоволокне, ударил в Шевченковском районе по грузовику, который перевозил хлеб. Из-за удара 43-летний водитель получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице, где его жизнь спасают медики

То, что этот беспилотник на оптоволокне, свидетельствует о том, что оператор видел, по ком он бьет, и бил целеустремленно, чтобы нанести удар человеку, нанести удар бизнесу, просто в очередной раз терроризировать именно этот район Харькова,

– подчеркнула Анна Черненко.

В этом же районе была еще одна атака FPV-дроном. К счастью, БпЛА не сдетонировал, поэтому на месте отработали взрывотехнику, обезвредив опасность.

Под ударом оказался и Основянский район, где произошло попадание по АЗС. Также, к счастью, боеприпас, который нес беспилотник, не взорвался.