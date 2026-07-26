Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов .

Какие последствия удара по Харькову?

Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 08:13.

Уже в 09:03 Игорь Терехов написал о попадании боражиного боеприпаса "Бандероли" в Слободском районе города.