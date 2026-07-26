Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла про деталі цього удару росіян. Також вона повідомила, куди ще 26 липня влучив противник у Харкові.

Було цілеспрямоване влучання

Ворог о 9 ранку вдарив по Слобідському району малою ракетою-дроном, яка є новим типом озброєння – "Бандероллю". Влучання відбулося у приватний будинок.

На відео, де зафіксований момент, як летіла ця ракета, видно, що збиття не було – це цілеспрямоване влучання по приватному сектору. Внаслідок удару два будинки знищено вщент і ще близько двох десятків серйозно пошкоджено,

– пояснила кореспондентка.

Але головне те, що в неділю вранці в цьому будинку були люди і, на жаль, 40-річна жінка загинула. Її 10-річний син зазнав поранення – у нього вибухові травми і його госпіталізували. Також ще кілька людей перебувають у лікарні з пораненнями. Загалом, за попередньою інформацією, 12 людей звернулися до медиків або з пораненнями, або з гострою реакцією на стрес до лікарів.

Зверніть увагу! Станом на 16:00, внаслідок удару 16 постраждалих, серед них – двоє дітей.

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, родина, в якій загинула жінка, переїхала з Куп’янської громади близько року тому. Люди шукали безпеки та порятунку, але, на жаль, сталася трагедія.

У чому небезпека нового озброєння росіян?

Також харківський міський голова пояснив особливості нової дуже небезпечної зброї ворога.

Це було влучання "Бандеролі" – нового типу зброї, яке використовує Росія проти мирного населення Харкова. Цей ворожий засіб дуже складно збивати, адже він має доволі велику швидкість – попередньо приблизно 650 кілометрів на годину. Окрім цього, вона летить на дуже низьких висотах, і її важко знаходити. Але сьогодні відпрацьовуємо разом із військовими варіанти, щоби знайти можливості збивати її,

– наголосив Терехов.

Водночас це не перший удар "Бандероллю" по Харкову. Раніше були влучання нею у приватний сектор в іншому районі, у верхні поверхи п’ятиповерхівок і також по цивільних складах. На жаль, внаслідок кожної атаки цією зброєю були загиблі, адже "Бандероль" має дуже потужну вибухову силу.

Крім того, внаслідок цієї атаки зазнала поранення вівчарка, яка жила у родині, що постраждала. Собака отримала важкі осколкові поранення. Зараз хірурги-ветеринари з Центру поводження з тваринами, куди поліцейські доправили вівчарку, борються за її маленьке життя.

Смертельний удар "Бандероллю" по Харкову: дивіться відео

Також 26 липня ворог ще завдав ударів по Харкову. Зокрема, відбулося влучання безпілотника теж по Слобідському району.

Ще раніше FPV-дроном, попередньо на оптоволокні, вдарив у Шевченківському районі по вантажівці, яка перевозила хліб. Через удар 43-річний водій зазнав важких травм і зараз перебуває в лікарні, де його життя рятують медики

Те, що цей безпілотник на оптоволокні, свідчить про те, що оператор бачив, по кому він б’є, і бив цілеспрямовано, щоб завдати удару людині, завдати удару бізнесу, просто черговий раз тероризувати саме цей район Харкова,

– наголосила Анна Черненко.

У цьому ж районі була ще одна атака FPV-дроном. На щастя, БпЛА не здетонував, тому на місці відпрацювали вибухотехніки, знешкодивши небезпеку.

Під ударом опинився й Основ’янський район, де сталося влучання по АЗС. Також, на щастя, боєприпас, який ніс безпілотник, не вибухнув.