Около 11:28 оккупанты провели атаку на Бровары с помощью реактивного БПЛА. Он попал по территории маркетплейса. Об этом сообщает прокуратура .

Каковы последствия вражеского удара по Броварам?

В результате российской атаки погиб 61-летний мужчина. Еще шесть человек получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии с множественными травмами, остальные после оказания медицинской помощи проходят амбулаторное лечение.

Также повреждено 13 автомобилей.

Обратите внимание! Официальной информации о том, какой именно маркетплейс был атакован, пока нет. Однако учитывая фото, а именно соответствующие надписи на фургонах, речь идет о "Розетке". Также авто на кадрах окрашено в брендовый цвет этого интернет-магазина.

Отметим, что около 11:18 Воздушные силы предупреждали о реактивном БПЛА, направлявшемся на Бровары. Через несколько минут в городе раздался взрыв.

Напомним, ночью Киевская область тоже находилась под атакой врага. В Бучанском районе оккупанты попали в промышленное предприятие. Трое работников получили травмы.

В Вышгородской области произошло возгорание лесного настила, которое оперативно ликвидировали спасатели. Также поврежден частный дом и автомобиль.

Что известно о баллистическом ударе по Киеву?

Ночью Россия запустила 35 ракет и 185 дронов. Большинство ракет были баллистическими. Ими оккупанты атаковали Киев и область.

В столице разрушения зафиксированы в семи районах. В Соломенском и Дарницком в результате обрушений жилых домов погибли люди. Пока известно о 9 жертвах. Еще более 30 человек пострадали, среди них четверо дети.

В столице повреждены киностудия, школа, посольство Литвы и объекты инфраструктуры.

Комментируя российские обстрелы, Владимир Зеленский отметил, что силы ПВО смогли сбить лишь одну из 27 баллистических ракет. По словам президента, Россия пользуется дефицитом в Украине ракет-перехватчиков для Patriot.