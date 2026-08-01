Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Как Зеленский прокомментировал российскую атаку?

Президент Украины отметил, что главной целью оккупантов в очередной раз стал Киев. Однако россияне наносили удары также по Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областям.

Согласно отчету Воздушных сил, на Украину летело в общей сложности 220 воздушных целей – 35 ракет (среди них 27 баллистических) и 185 дронов различных типов.

Лишь одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет для Patriot,
– заявил Зеленский.

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Глава государства добавил, что такой дефицит средств перехвата только поощряет Россию наносить новые удары по украинским городам. Так, Владимир Зеленский подчеркнул важность адекватной реакции партнеров на атаки страны-агрессора.

"Эти средства нужны не где-то на складах для возможных сценариев, а здесь и сейчас, чтобы российскую войну можно было сдержать и остановить в Украине. Каждый пакет с противоракетной защитой спасает жизни наших людей. И каждая ночь, когда ее нет, приводит к жертвам", – подчеркнул президент.

Отметим, что российский удар взял жизни 9 человек в Киеве. Также известно о пострадавших, среди которых – дети. Атака привела к значительным разрушениям. Жители столицы, которым удалось спастись от обстрела в укрытиях, возвращались после атаки домой и видели разрушенные дома.

Может ли Украина самостоятельно производить ракеты для Patriot?

Риторика Дональда Трампа относительно передачи Украине технологий для производства ракет для Patriot изменилась. В начале июля во время саммита НАТО он говорил о готовности предоставить Киеву соответствующую лицензию.

Позже президент США заявил, что передача таких технологий является сложным вопросом, и выразил сомнение, что это вообще произойдет. Трамп также предупредил, что страны, получающие доступ к американским военным технологиям, в будущем могут направить их против Вашингтона. При этом окончательное решение по этому вопросу еще не принято.