Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Як Зеленський прокоментував російську атаку?

Президент України зазначив, що головною ціллю окупантів вкотре став Київ. Проте росіяни били також по Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Полтавщині.

Згідно зі звітом Повітряних сил, на Україну летіло загалом 220 повітряних цілей – 35 ракет (серед них 27 балістичних) та 185 дронів різних типів.

Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до Patriot,

– висловився Зеленський.

Глава держави додав, що такий дефіцит перехоплювачів тільки заохочує Росію наносити нові удари по українських містах. Так, Володимир Зеленський підкреслив важливість відповідної реакції партнерів на атаки країни-агресорки.

"Ці засоби потрібні не десь на складах для можливих сценаріїв, а тут і зараз, щоб російську війну можна було стримати й зупинити в Україні. Кожен пакет із антибалістикою зберігає життя наших людей. І кожна ніч, коли її немає, призводить до жертв", – наголосив президент.

Зауважимо, що російський удар забрав життя 9 людей у Києві. Також відомо про постраждалих, серед яких – діти. Атака спричинила значні руйнування. Жителі столиці, яким вдалося врятуватися від обстрілу в укриттях, поверталися після атаки додому й бачили зруйновані оселі.

Чи може Україна самостійно виробляти ракети для Patriot?

Риторика Дональда Трампа щодо передачі Україні технологій для виробництва ракет до Patriot змінилася. На початку липня під час саміту НАТО він говорив про готовність надати Києву відповідну ліцензію.

Пізніше президент США заявив, що передача таких технологій є складним питанням, і висловив сумнів, що це взагалі відбудеться. Трамп також застеріг, що країни, які отримують доступ до американських військових технологій, у майбутньому можуть спрямувати їх проти Вашингтона. При цьому, остаточне рішення щодо цього ще не ухвалене.