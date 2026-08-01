Жителі столиці, чиї домівки були знищені внаслідок обстрілу, розповіли журналістам, як ховалися від вибухів.

Що кажуть кияни про атаку 1 серпня?

Дар'я та Олександр у коментарі для Суспільного зізналися: не очікували того, що їхньої оселі більше немає.

"Ми вибігли з квартири… швидко сіли в машину, спустилися до підземного переходу й одразу почули вибухи. Ми сиділи в тому переході. Коли вийшли, подивилися, що в нашій стороні десь горить. Але ми не думали, що попаде в нашу квартиру", – розповіла Дар'я.

Після того, як обстріл закінчився, пара повернулася додому, проте була шокована побаченим – їхня домівка зруйнована.

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Ще одна жінка, яка втратила житло, також врятувалася, побігши до пішохідного підземного переходу, щойно почула вибухи й сирену. Пані Ольга в розмові з журналістами ТСН розповіла, що почула "дуже великий вибух", а коли закінчилася тривога, вона побачила, що від оселі не залишилося нічого.

Пані Ольга жила на першому поверсі. її ліжко було просто біля вікна, квартира – постраждала найбільше.

Жінка втратила домівку під час обстрілу: дивіться відео

Жителька столиці Леся розповіла Суспільному, що під час атаки вони з чоловіком перебували у ванній кімнаті, що й врятувало їм життя.

Через вибух почала падати плитка, але подружжя майже не постраждало – чоловік лише наступив на уламок скла.

Нас врятувала ванна. Плитка почала сипатися. Бойлер вцілів, я не знаю, як не впав так на голову, живі залишилися,

– поділилася Леся.

Родина жила на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку, де внаслідок удару частково обвалився під'їзд між першим і другим поверхами.

Зауважимо, що удар по столиці забрав життя 9 людей. Серед них – 22-річний співробітник поліції. Окрім того, щонайменше 28 людей зазнали поранень, зокрема, четверо неповнолітніх.

Внаслідок ворожого удару сталися пожежі та руйнування у декількох районах Києва. Співробітники ДСНС врятували 105 людей.