Про це повідомили на сторінці Київської міської прокуратури.

Що відомо про загиблих внаслідок атаки на столицю?

Станом на 8-му ранку підтверджено загибель 9 людей. Семеро людей загинули в Дарницькому районі, ще двоє – у Солом'янському.

Серед загиблих – 22-річний працівник поліції.

До того ж, відомо про щонайменше 28 постраждалих, зокрема четверо з них неповнолітні. Це 14-річна дівчина, дівчина та хлопець 13 років, а також ще один 17-річний хлопець.

В однієї з дівчат попередньо – отруєння продуктами горіння, у інших неповнолітніх – множинні осколкові поранення та різані рани.

Загалом, наслідки балістичного удару по Києву фіксують одразу в кількох районах міста: Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Святошинському, Солом'янському й Шевченківському.

Росіяни вдарили по Києву балістикою: дивіться кадри наслідків

У Солом'янському районі відбулося часткове руйнування квартир 5-поверхового будинку.

У Дарницькому районі пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків. У Дніпровському районі вибиті скління вікон у будинках.

У Печерському районі зруйновано приватні будинки. Пошкоджені автомобілі, супермаркети, адміністративні будівлі.

Наслідки обстрілу: дивіться відео прокуратури

До слова, під ударом уночі 1 серпня опинилася й Київська область. Унаслідок російської атаки в Бучанському районі спалахнули складські приміщення та житлові будинки. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, згодом поліція уточнила, що травмувався ще один чоловік. Також у Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок і автомобіль, загорівся лісовий настил.