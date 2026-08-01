Жители столицы, чьи дома были разрушены в результате обстрела, рассказали журналистам, как прятались от взрывов.

Что говорят киевляне об атаке 1 августа?

Дарья и Александр в комментарии для "Суспильного" признались : не ожидали, что их дома больше нет.

"Мы выбежали из квартиры… быстро сели в машину, спустились в подземный переход и сразу услышали взрывы. Мы сидели в том переходе. Когда вышли, посмотрели, что в нашей стороне где-то горит. Но мы не думали, что попадет в нашу квартиру", – рассказала Дарья.

После того как обстрел закончился, пара вернулась домой, однако была шокирована увиденным – их дом разрушен.

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Еще одна женщина, лишившаяся жилья, также спаслась, убежав в пешеходный подземный переход, только что услышала взрывы и сирену. Ольга в беседе с журналистами ТСН рассказала, что услышала "очень большой взрыв", а когда тревога закончилась, она увидела, что от дома ничего не осталось.

Ольга жила на первом этаже. Ее кровать стояла прямо у окна, и ее квартира пострадала больше всего.

Женщина лишилась дома во время обстрела: смотрите видео

Жительница столицы Леся рассказала "Суспильному", что во время атаки они с мужем находились в ванной комнате, что и спасло им жизнь.

Из-за взрыва начала падать плитка, но супруги почти не пострадали – муж лишь наступил на осколок стекла.

Нас спасла ванна. Плитка начала сыпаться. Бойлер уцелел, я не знаю, как он не упал прямо на голову, мы остались живы,

– поделилась Леся.

Семья жила на третьем этаже пятиэтажного дома, где в результате удара частично обрушился подъезд между первым и вторым этажами.

Отметим, что удар по столице унес жизни 9 человек. Среди них – 22-летний сотрудник полиции. Кроме того, по меньшей мере 28 человек получили ранения, в том числе четверо несовершеннолетних.

В результате вражеского удара в нескольких районах Киева произошли пожары и разрушения. Сотрудники ГСЧС спасли 105 человек.