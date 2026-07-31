Відповідна заява пролунала під час відкритого засідання кабінету Трампа 31 липня.

Що сказав американський лідер про надання Україні ліцензій на виробництво ракет?

Дональд Трамп зазначив, що остаточне рішення щодо ймовірного надання Україні дозволу на виробництво ракет до систем ППО Patriot ще не ухвалене.

При цьому американський лідер підкреслив, що зброя США – "найкраща у світі", тож Вашингтон має бути розсудливим у питанні надання ліцензій іншим країнам.

Трамп прокоментував надання Україні дозволу на виробництво ракет: дивіться відео

Президент США зауважив, що Володимир Зеленський хотів би отримати від США кілька систем Patriot і ракет Tomahawk. Водночас Трамп зазначив, що Вашингтон поки не погодився на таке постачання, оскільки передача подібних технологій є складним питанням.

Віддати таку технологію – справа нелегка. І я не думаю, що це колись станеться,

– висловився він.

Американський лідер також висловив побоювання, що країни, які отримають ліцензії на виробництво американської зброї, у майбутньому можуть використати ці технології проти самих США.

"Знаєте, є люди, які можуть передати цю технологію, і вони колись можуть обернутися проти вас. Знаєте, це цілком можливо. Якщо подивитися на історію воєн, таке траплялося кілька разів за останні роки, правда? Тож ми маємо бути дуже обережними", – застеріг Трамп.

Слід зауважити, що позиція очільника Білого дому змінилася. Так, на початку липня під час саміту НАТО Трамп заявив Зеленському про готовність надати Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot.

Однак згодом американський президент висловив сумніви щодо передачі таких технологій. Під час недавньої зустрічі у Вашингтоні Зеленський просив Трампа терміново надати Україні перехоплювачі для Patriot і обговорив можливість їхнього виробництва в Україні.