Соответствующее заявление прозвучало во время открытого заседания кабинета Трампа 31 июля.

Что сказал американский лидер о предоставлении Украине лицензий на производство ракет?

Дональд Трамп отметил, что окончательное решение о возможном предоставлении Украине разрешения на производство ракет для систем ПВО Patriot еще не принято.

При этом американский лидер подчеркнул, что оружие США – "лучшее в мире", поэтому Вашингтон должен проявлять благоразумие в вопросе предоставления лицензий другим странам.

Трамп прокомментировал вопрос о предоставлении Украине разрешения на производство ракет: смотрите видео

Президент США отметил, что Владимир Зеленский хотел бы получить от США несколько систем Patriot и ракет Tomahawk. В то же время Трамп указал, что Вашингтон пока не согласился на такие поставки, поскольку передача подобных технологий является сложным вопросом.

Передать такую технологию – дело нелегкое. И я не думаю, что это когда-нибудь произойдет,

– заявил он.

Американский лидер также выразил опасения, что страны, получившие лицензии на производство американского оружия, в будущем могут использовать эти технологии против самих США.

"Знаете, есть люди, которые могут передать эту технологию, и они когда-нибудь могут обернуться против вас. Знаете, это вполне возможно. Если посмотреть на историю войн, такое случалось несколько раз за последние годы, правда? Поэтому мы должны быть очень осторожны", – предупредил Трамп.

Следует отметить, что позиция главы Белого дома изменилась. Так, в начале июля во время саммита НАТО Трамп заявил Зеленскому о готовности предоставить Украине лицензию на производство Patriot.

Однако впоследствии американский президент выразил сомнения относительно передачи таких технологий. Во время недавней встречи в Вашингтоне Зеленский просил Трампа срочно предоставить Украине перехватчики для Patriot и обсудил возможность их производства в Украине.