Последствия российского обстрела фиксируются в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах столицы. Об этом сообщили в прокуратуре.
Каковы последствия атаки на Киев 1 августа?
В Соломенском районе произошло частичное разрушение квартир в 5-этажном доме.
В Дарницком районе повреждены 13 многоэтажных жилых домов. Также выбиты стекла в окнах домов в Днепровском районе.
В Печерском районе разрушены частные дома. Повреждены автомобили, супермаркеты, административные здания.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Последствия ракетного обстрела Киева / Фото ГСЧС
Жуткие кадры из Киева / Фото Ян Доброносов
В результате ночной атаки на Киев погибли 9 человек. Среди них – 22-летний сотрудник полиции.
По состоянию на 09:00 известно о 28 пострадавших. Среди них – четверо детей. Это 14-летняя девочка, 13-летняя девочка и мальчик, а также 17-летний юноша. У одной из девушек предварительно диагностировано отравление продуктами горения, у остальных несовершеннолетних – множественные осколочные и резаные ранения.
Разрушения в Киеве после атаки 1 августа / Фото прокуратуры
Поврежденный супермаркет "Велмаркет" на Березняках: смотрите видео
Последствия атаки на Киев: смотрите видео