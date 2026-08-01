Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко.

Каковы последствия атаки на Киев?

Россия начала свою атаку на столицу Украины в 1:20 1 августа. Уже в 2:00 стало известно о первых последствиях атаки.

По словам Кличко, последствия фиксируются в Соломенском, Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах столицы.

В частности, в Соломенском районе в результате атаки загорелось 6-этажное нежилое здание, также загорелись автомобили на парковке. Из-за падения обломков ракеты в одном из пятиэтажных домов заблокированы люди. Кроме того, пожар возник во дворе жилого дома.

В Голосеевском районе обломки упали на территорию нежилой застройки.

В Дарницком районе зафиксировано падение обломков и попадание на территории нежилой застройки.

В Шевченковском районе произошел пожар на автомойке.