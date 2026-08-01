Про це інформує міський голова Віталій Кличко.

Які наслідки атаки на Київ?

Росія розпочала свою атаку на столицю України з 1:20 1 серпня. Вже о 2:00 стало відомо про перші наслідки атаки.

За словами Кличка, наслідки фіксуються у Солом'янському, Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах столиці.

Зокрема у Солом'янському районі внаслідок атаки загорілася 6-поверхова нежитлова будівля, також спалахнули автомобілі на парковці. Через падіння уламків ракети в одному з п'ятиповерхових будинків заблоковані люди. Крім того, пожежа виникла у дворі житлового будинку.

У Голосіївському районі уламки впали на території нежитлової забудови.

У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків та влучання на території нежитлової забудови.

У Дарницькому районі горять складські будівлі. Обсяг пожежі встановлюється,

– КМВА.

У Шевченківському районі сталася пожежа на автомийці.

Станом на 2:29 відомо про одного загиблого. Ще четверо людей постраждали, серед них 17-річний хлопець. Всіх поранених медики госпіталізували, повідомив Кличко.