На месте удара вспыхнул пожар. Об этом в эфире "Киев24" рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

Каковы последствия атаки на Киевскую область 1 августа?

По словам Рубан, в Бучанском районе после вражеского обстрела загорелось промышленное предприятие. Трое работников пострадали. Сейчас они находятся в больнице.

Пожар уже локализован, распространения огня нет, однако ликвидация продолжается.

На месте работают более 200 спасателей.

Между тем в Киевской ОГА ночью сообщали о 3 раненых в Бучанском районе, среди них женщина 1981 года рождения и мужчина 2005 года рождения.

Также в Бучанском районе в результате вражеской атаки произошел пожар складских помещений.

Кроме того, отмечалось, что в Вышгородском районе поврежден частный дом.

Последствия атаки в Киевской области / Фото ГСЧС

Напомним, что ночью Россия выпустила 35 ракет различных типов и 185 дронов. Большинством ракет враг атаковал Киев. В городе много разрушений гражданских объектов. Известно о гибели 9 человек, еще более 30 человек пострадали.

Кроме того, враг наносил удары по Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областям.

По словам президента Зеленского, из 27 баллистических ракет удалось сбить лишь одну. Россияне используют дефицит ракет-перехватчиков Patriot, чтобы продолжать террор.