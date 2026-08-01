На місці удару спалахнула пожежа. Про це в ефірі "Київ24" розповіла речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан.

Які наслідки атаки на Київщину 1 серпня?

За словами Рубан, у Бучанському районі після ворожого обстрілу загорілося промислове підприємство. Троє працівників постраждали. Наразі вони перебувають у лікарні.

Пожежу вже локалізували, поширення вогню немає, однак ліквідація ще триває.

На місці працюють понад 200 рятувальників.

Тим часом в Київській ОВА уночі повідомляли про 3 поранених у Бучанському районі, серед них жінка 1981 року та чоловік 2005 року народження.

Також у Бучанському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа складських приміщень.

Окрім того, зазначалося, що у Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок.

Наслідки атаки на Київщині / Фото ДСНС

Нагадаємо, що уночі Росія випустила 35 ракет різних типів і 185 дронів. Більшістю ракет ворог атакував Київ. У місті багато руйнувань цивільних об'єктів. Відомо про загибель 9 людей, ще понад 30 осіб постраждали.

Окрім того, ворог бив й по Дніпровщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині.

За словами президента Зеленського, серед 27 балістичних ракет вдалося збити лише одну. Росіяни використовують дефіцит ракет-перехоплювачів до Patriot, щоб продовжувати терор.