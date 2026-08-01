Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Що відомо про наслідки атаки?
Російські війська завдали балістичного удару по столиці, внаслідок чого у кількох районах Києва сталися масштабні руйнування та пожежі. Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки та розбирати завали.
За останніми офіційними даними, постраждали 30 людей. Серед потерпілих – четверо дітей. Медики надають усім необхідну допомогу, а інформація про стан постраждалих продовжує уточнюватися.
Внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей. Раніше правоохоронці повідомляли, що жертви були зафіксовані у Дарницькому та Солом'янському районах столиці.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
За даними рятувальників, із пошкоджених будівель та небезпечних зон уже вдалося врятувати 105 людей. На місцях ударів продовжують працювати підрозділи ДСНС, медики, правоохоронці та комунальні служби.
Остаточна кількість загиблих і постраждалих ще встановлюється.
Зазначимо, що найбільших руйнувань зазнали два київські райони, де пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та автомобілі.
Зокрема, у Дарницькому районі утворилася вирва, виникли пожежі, а також було пошкоджено багатоповерхівки й нежитлові приміщення. У Солом'янському районі частково зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок, з якого рятувальники евакуювали 35 мешканців верхніх поверхів.
Крім того, у Шевченківському районі загорілися нежитлова будівля, автомобілі швидкої допомоги та територія кіностудії, а у Дніпровському й Печерському районах зафіксовано пошкодження магазину, приватних будинків і господарських споруд.
На місцях російських ударів продовжують працювати рятувальники, медики, психологи, вибухотехніки та правоохоронці, які документують наслідки атаки. Водночас слідчі збирають докази чергового воєнного злочину Росії проти цивільного населення України.