Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що загиблій дівчині було всього 23 роки. За попередніми даними, це студентка, яка цього дня тільки отримала диплом, разом з нею була шапочка випускниці.

До теми Росія вдарила КАБами по Харкову: загинула людина, є численні пошкодження

Деталі страшного удару по Харкову

Російський КАБ приніс страшну трагедію у місто. Окрім загиблої дівчини, відомо про десятьох поранених, серед них люди, які зазнали важких травм. У лікарні перебуває молода жінка у якої травматична ампутація стопи. Станом на 17 годину 29 червня хірурги боролися за її життя.

Поранений обстрілом водій Анатолій Порякін врятувався дивом. У момент атаки він проїжджав біля місця вибуху. Чоловік почув свист, лобове скло його машини тріснуло, а його відкинуло вбік.

"Я вибив вікно, бо двері не відкривалися, через нього і виліз. Потім обернувся назад і побачив, що лежить дівчина… а поруч ще один чоловік…," – пригадав Анатолій Порякін.

Росія атакувала Харків: дивіться відео

Допомогу жінці, яка зараз перебуває у важкому стані, зокрема надавав член загону швидкого реагування Червоного хреста Ігор Яковлєв. Він пригадав, що жінці відірвало ступню, їй одразу наклали їй турнікет, перемотали й відправили в лікарню. Усі сподіваються, що з нею все буде добре.

Не перший удар Росії за останні дні

Під час удару поруч проїжджав трамвай. На щастя, він не доїхав буквально 10 – 15 метрів до епіцентру вибуху й усі залишилися живими. Також пошкоджений автомобіль, який проїжджав поруч.

Наслідки дуже руйнівні. Постраждала промислова зона, проїжджа частина, міське освітлення, контактна мережа, трамваї. Зараз всі комунальні служби працюють на місці ліквідації наслідків прильоту,

– додав директор Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Богдан Гладких.

Він додав, що КАБи постійно долітають до Харкова. Ворог почав цілеспрямовано серед білого дня бити по цивільному населенню. Ще один КАБ, яким сьогодні били по Холодногірському району, влучив в приватний сектор, у город. За щасливим збігом обставин цей авіаснаряд пішов глибоко в землю і там не розірвався. Відомо про поранену склом жінку.

Також упродовж дня росіяни атакували КАБами Малоданилівську громаду, там є певні руйнації, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Окремо варто сказати про те, що росіяни продовжують свій терор. В неділю 28 червня окупанти вдарили по Зміївській громаді з РСЗВ "Торнадо". Ворог бив по місцю відпочинку. Там загинула жінка, а ще 10 людей поранені, серед них і діти.

Разом з тим окупанти пробують атакувати наші об'єкти інфраструктури. Сьогоднішня атака, зокрема по центру Харкова, окрім трагедії та важких поранених, принесла чимало роботи для комунальних служб, Адже пошкоджена трамвайна колія, електрика, у місті доведеться міняти маршрут трамваїв. Отже, всі ці удари покликані зупинити життя, яке сьогодні є у прифронтовому місті.