Про це повідомляє очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Дивіться також Є загиблі та зниклі безвісти: деталі страшного удару по Запоріжжю

Що відомо про атаку?

Спочатку повідомлялося про 5 постраждалих. Згодом Олег Синєгубов повідомив про збільшення кількості поранених до 8 осіб.

Серед них – 32-річна жінка, 28-річний чоловік, 53-річна жінка, 41-річний, 26-річний та 50-річний чоловіки. Також вибухових поранень зазнали 10-річна дівчинка та 16-річний хлопець. На жаль, від отриманих травм загинула 55-річна жінка.

Олег Синєгубов повідомив, що російські війська завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі громади. На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілу та надання допомоги постраждалим.

Інформація про наслідки атаки уточнюється. Повітряна тривога в Харківській області триває, мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.