Кореспондент із Запоріжжя в ефірі 24 Каналу розповів, що вже відомо про наслідки удару. За його словами, наразі повідомляють про двох загиблих, серед яких 53-річна жінка, 16 поранених, зокрема двох дітей, а також людей, які вважаються зниклими безвісти.

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У Запоріжжі тривають рятувальні роботи після удару

Росіяни вже понад тиждень посилено тероризують Запоріжжя. По обласному центру б'ють дронами, "Шахедами", балістикою, а тепер і керованими авіабомбами, які знову поцілили по житловій забудові.

Керовані бомби сьогодні долетіли знову до житлової забудови. Спочатку була мова про одного загиблого, але, на жаль, там тривають роботи,

– розповів кореспондент із Запоріжжя.

За його словами, наразі відомо про двох загиблих. Одна з жертв – 53-річна жінка, особу другого загиблого встановлюють. На місці удару також є люди, які вважаються зниклими безвісти, тому кількість загиблих може зрости.

Постраждали щонайменше 16 людей, серед них двоє дітей. 16-річна дівчина, на щастя, зазнала не дуже серйозних травм, однак 5-річний хлопчик перебуває в лікарні у тяжкому стані.

Там були різні локації прильоту цих керованих бомб. На другій локації постраждала багатоповерхівка, але бомба поцілила в дерево, а не в будинок,

– зазначив кореспондент.

Рятувальники вже ліквідували пожежу на площі 25 квадратних метрів: горів гараж із автомобілем усередині. Пошкоджені також сусідні споруди, приватні оселі та багатоквартирний будинок. Аварійно-рятувальні роботи в місті тривають.

Росіяни посилюють терор Запоріжжя

За словами кореспондента, останні атаки показують, що ворог цілеспрямовано б'є по цивільному населенню та житлових районах. У Запоріжжі люди вже значно серйозніше реагують на повітряні тривоги, адже за останній тиждень місто пережило серію ударів різними типами озброєння.

Триває цей терор. Люди дуже серйозно зараз ставляться до тривог і розуміють, що це все не жарти,

– розповів кореспондент.

Він зазначив, що на одній із локацій наслідки могли бути ще важчими. Керована бомба влучила в дерево біля багатоповерхівки й розірвалася на висоті, а не безпосередньо в будинку. Це частково зменшило масштаб руйнувань.

Запоріжжя – зелене місто, багато дерев. Я згадую багато випадків, коли і "Шахеди", і керовані бомби влучали в дерева, і зелені насадження рятували будинки та людей від серйозніших наслідків,

– зазначив він.

За даними, які озвучив кореспондент, окупанти отримували вказівки посилити атаки по обласному центру та мирному населенню. Нинішні удари по житловій забудові лише підтверджують, що росіяни свідомо намагаються тримати Запоріжжя під постійним тиском.

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