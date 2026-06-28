Корреспондент из Запорожья в эфире 24-го канала рассказал, что уже известно о последствиях удара. По его словам, на данный момент сообщается о двух погибших, среди которых 53-летняя женщина, 16 раненых, в том числе двое детей, а также о людях, которые числятся пропавшими без вести.

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В Запорожье продолжаются спасательные работы после удара

Россияне уже более недели усиленно терроризируют Запорожье. По областному центру наносят удары дронами, "Шахедами", баллистическими ракетами, а теперь и управляемыми авиабомбами, которые вновь попали в жилую застройку.

Управляемые бомбы сегодня снова долетели до жилой застройки. Сначала речь шла об одном погибшем, но, к сожалению, там продолжаются работы,

– рассказал корреспондент из Запорожья.

По его словам, на данный момент известно о двух погибших. Одна из жертв – 53-летняя женщина, личность второго погибшего устанавливают. На месте удара также есть люди, которые числятся пропавшими без вести, поэтому число погибших может увеличиться.

Пострадали как минимум 16 человек, среди них двое детей. 16-летняя девушка, к счастью, получила не очень серьёзные травмы, однако 5-летний мальчик находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Там были разные точки падения этих управляемых бомб. На второй точке пострадало многоэтажное здание, но бомба попала в дерево, а не в дом,

– отметил корреспондент.

Спасатели уже потушили пожар площадью 25 квадратных метров: горел гараж с автомобилем внутри. Повреждены также соседние постройки, частные дома и многоквартирный дом. Аварийно-спасательные работы в городе продолжаются.

Россияне усиливают террор в Запорожье

По словам корреспондента, последние атаки показывают, что враг целенаправленно наносит удары по гражданскому населению и жилым районам. В Запорожье люди уже гораздо серьезнее реагируют на воздушные тревоги, ведь за последнюю неделю город пережил серию ударов различными видами вооружения.

Этот террор продолжается. Люди сейчас очень серьезно относятся к тревогам и понимают, что это все не шутки,

– рассказал корреспондент.

Он отметил, что на одном из участков последствия могли быть ещё тяжелее. Управляемая бомба попала в дерево возле многоэтажки и разорвалась на высоте, а не непосредственно в здании. Это частично уменьшило масштаб разрушений.

Запорожье – зеленый город, много деревьев. Я вспоминаю много случаев, когда и "Шахеды", и управляемые бомбы попадали в деревья, и зеленые насаждения спасали дома и людей от более серьезных последствий,

– отметил он.

По данным, озвученным корреспондентом, оккупанты получали указания усилить атаки по областному центру и мирному населению. Нынешние удары по жилой застройке лишь подтверждают, что россияне сознательно пытаются держать Запорожье под постоянным давлением.

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