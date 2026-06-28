По ворожих цілях працює ППО. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

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Що відомо про вибухи у Києві?

Близько 2 години ночі 28 червня Повітряні сили інформували про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. Після цього там повідомили про рух балістичних ракет на Київ.

Вже через 2 хвилини в Києві пролунали вибухи. Віталій Кличко повідомив, що по ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони.

У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!

– зазначив він.

Станом на 2:16 у Києві повітряна тривога все ще триває.

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Зазначимо, що наразі в низці областей зберігається також загроза атаки "Шахедами". Зокрема, цієї ночі пролунали вибухи і у Дніпрі. Перед цим в ПС інформували про рух групи ворожих БпЛА курсом на Дніпро.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.