24 Канал розповідає про рух ворожих дронів із посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

До теми Військовий чесно відповів, чи може війна в Україні закінчитись найближчим часом

Що відомо про повітряну тривогу?

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