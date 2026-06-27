24 Канал розповідає про рух ворожих дронів із посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
До теми Військовий чесно відповів, чи може війна в Україні закінчитись найближчим часом
Що відомо про повітряну тривогу?
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Де зараз повітряна тривога: дивіться на картіНе покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
БпЛА – в напрямку Запоріжжя. Нова група БпЛА – курсом на Миколаївщину. БпЛА – курсом на Суми. Група БпЛА – курсом на Миколаївщину Група БпЛА – курсом на Запоріжжя. Харківщина: БпЛА – курсом на Харків, Шарівку.
БпЛА – в напрямку Запоріжжя.
Нова група БпЛА – курсом на Миколаївщину.
БпЛА – курсом на Суми.
Група БпЛА – курсом на Миколаївщину
Група БпЛА – курсом на Запоріжжя.
Харківщина: БпЛА – курсом на Харків, Шарівку.