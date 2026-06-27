24 Канал розповідає про рух ворожих дронів із посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

До теми Військовий чесно відповів, чи може війна в Україні закінчитись найближчим часом

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

Google Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати

17:42, 27 червня

БпЛА – в напрямку Запоріжжя.

17:04, 27 червня

Нова група БпЛА – курсом на Миколаївщину.

16:56, 27 червня

БпЛА – курсом на Суми.

15:58, 27 червня

Група БпЛА – курсом на Миколаївщину

15:28, 27 червня

Група БпЛА – курсом на Запоріжжя.

15:06, 27 червня

Харківщина: БпЛА – курсом на Харків, Шарівку.