24 Канал сообщает о передвижении вражеских дронов со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге?

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Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

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17:42, 27 июня

БПЛА — в направлении Запорожья.

17:04, 27 июня

Новая группа БПЛА – направляется в Николаевскую область.

16:56, 27 июня

БПЛА – курсом на Сумы.

15:58, 27 июня

Группа БПЛА – направляется в Николаевскую область

15:28, 27 июня

Группа БПЛА – курсом на Запорожье.

15:06, 27 июня

Харьковская область: БПЛА – курсом на Харьков, Шаровку.