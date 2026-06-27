24 Канал сообщает о передвижении вражеских дронов со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге?
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БПЛА — в направлении Запорожья. Новая группа БПЛА – направляется в Николаевскую область. БПЛА – курсом на Сумы. Группа БПЛА – направляется в Николаевскую область Группа БПЛА – курсом на Запорожье. Харьковская область: БПЛА – курсом на Харьков, Шаровку.
БПЛА — в направлении Запорожья.
Новая группа БПЛА – направляется в Николаевскую область.
БПЛА – курсом на Сумы.
Группа БПЛА – направляется в Николаевскую область
Группа БПЛА – курсом на Запорожье.
Харьковская область: БПЛА – курсом на Харьков, Шаровку.