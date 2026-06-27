Після десятої вечора у Кіровоградській області почала поширюватися повітряна тривога через загрозу російських безпілотників.

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Що відомо про атаку на Кропивницький?

О 22:43 Повітряні сили повідомили, що БпЛА рухаються курсом на Кропивницький.

За кілька хвилин у місті пролунав вибух.

Наразі інформації про руйнування і постраждалих немає.

О 23:03 монітори писали про те, що один безпілотник усе ще літає довкола Кропивницького.

Нагадаємо, що увечері під масованою атакою дронів опинився Чернігів. Десятки "Шахедів" заходили на місто з півночі. Там пролунала серія вибухів. Пізніше стало відомо про 2 постраждалих. Вони отримали осколкові поранення через падіння БпЛА.

У ніч проти 27 червня під ударами ворога перебувало Запоріжжя. На місто скинули керовані авіабомби. Внаслідок влучання зазнав пошкоджень 10-поверховий житловий будинок. Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено інші житлові будинки, складські приміщення та легкові автомобілі. Поранення отримали 10 людей, серед яких 9-річний хлопчик та 13-річна дівчинка.