Після 19:00 для низки районів на Чернігівщині оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів.

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Що відомо про атаку на Чернігів?

О 19:13 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА курсом на Городню, що на Чернігівщині.

О 19:29 стало відомо, що група дронів уздовж кордону з Білоруссю рухається у напрямку Славутича.

О 19:38 військові попередили, що безпілотники заходять на Чернігів з півночі.

Займіть безпечні місця. Близько 10 "Шахедів" летить на місто. Зараз працює ППО,

– написав глава МВА Дмитро Брижинський.

О 20:07 з'явилося ще одне повідомлення від Повітряних сил про те, що декілька БпЛА перебувають над Черніговом.