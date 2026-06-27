Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

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Які наслідки російської атаки?

Російські окупанти вночі атакували дронами Охтирський район. Внаслідок ворожих ударів зафіксовано влучання у приватні будинки та АЗС.

За інформацією військових, ворог застосував велику кількість БпЛА. Частина дронів заходила на низьких висотах, що ускладнювало їх виявлення та збиття,

– заявив Григоров.

Станом на 08:25 постраждали 10 людей: 53-річна мешканка Кириківської громади отримала важкі поранення. Її з опіками госпіталізували, наразі вона перебуває у важкому стані.

Також через падіння уламків безпілотника почалася пожежа на даху 5-поверхівки у Зарічному районі, а у Ковпаківському районі пошкоджено дах та фасад будинку, скління вікон та автівку.

Що ще відомо про удари Росії по Сумщині?

Зранку в понеділок, 22 червня, російські війська атакували будинок багатодітної родини у Шосткинському районі Сумщини. Правоохоронці почали розслідування за вчинення воєнного злочину.

Унаслідок ворожої атаки загинули 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся. Також поранено 31-річну матір загиблого хлопчика, його 10-річного брата та 13-річну сестру.

Російські війська в ніч проти 21 червня та вранці атакували Суми безпілотниками й артилерією. Унаслідок ворожих обстрілів постраждали вісім людей.