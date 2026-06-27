Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров.

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Каковы последствия российской атаки?

Российские оккупанты ночью атаковали дронами Ахтырский район. В результате вражеских ударов зафиксированы попадания в частные дома и АЗС.

По информации военных, враг применил большое количество БПЛА. Часть дронов летела на низких высотах, что затрудняло их обнаружение и сбивание,

– заявил Григоров.

По состоянию на 08:25 пострадали 10 человек: 53-летняя жительница Кириковской общины получила тяжелые ранения. Ее с ожогами госпитализировали, сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Также из-за падения обломков беспилотника начался пожар на крыше пятиэтажного дома в Заречном районе, а в Ковпаковском районе повреждены крыша и фасад дома, остекление окон и автомобиль.

Что ещё известно об ударах России по Сумской области?

Утром в понедельник, 22 июня, российские войска атаковали дом многодетной семьи в Шосткинском районе Сумской области. Правоохранительные органы начали расследование по факту совершения военного преступления.

В результате вражеской атаки погибли 13-летний мальчик, его 36-летний отец и 73-летняя бабушка. Также ранены 31-летняя мать погибшего мальчика, его 10-летний брат и 13-летняя сестра.

Российские войска в ночь на 21 июня и утром атаковали Сумы беспилотниками и артиллерией. В результате вражеских обстрелов пострадали восемь человек.