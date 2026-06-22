Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

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Каковы последствия вражеского удара?

Около 04:50 россияне ударили беспилотником по Зноб-Новгородской общине.

В результате вражеской атаки погибли 13-летний мальчик, его 36-летний отец и 73-летняя бабушка. Также ранены 31-летняя мать погибшего мальчика, его 10-летний брат и 13-летняя сестра.

В настоящее время правоохранительные органы уже начали досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины). Статья предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы, а в случае умышленного убийства – пожизненное лишение свободы.

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Между тем в ГСЧС сообщили, что этой ночью враг также наносил удары по Глуховской и Краснопольской общинам Сумской области. В Глуховском районе атаки привели к масштабному пожару в трех жилых домах. К сожалению, один ребенок получил ранения.

В Краснопольской общине спасатели также ликвидировали последствия попадания в частный дом.

Российские войска наносят удары по Сумской области / Фото: ГСЧС Сумской области

К слову, уже под утро под российской атакой также оказался Запорожье. Вражеский дрон нанес удар по жилому дому в частном секторе города, что привело к возгоранию. По предварительным данным, ранения получили три человека, одна женщина погибла.